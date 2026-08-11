«Siamo estremamente spiacenti per i disagi che gli utenti stanno patendo in conseguenza del ridotto numero di scelte rispetto al numero dei pazienti privi di medico di medicina generale».

È la replica della direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina dopo la giornata di caos agli sportelli di via Carducci, dove i cittadini hanno atteso per ore per riuscire a scegliere uno dei due medici disponibili, Marta Frongia e Margherita Sanna, che da oggi possono assistere 500 pazienti in più ciascuna.

«Per quanto, a seguito delle scelte effettuate oggi, si siano incrementati di mille unità gli assistiti residenti nell’ambito 1.3 di Oristano», che comprende anche Santa Giusta e Palmas Arborea, «sono ancora tanti, troppi, i pazienti che ne sono privi, in questo come in altri ambiti».

La Asl precisa che Zenteweb «ha funzionato correttamente», pur con «alcuni rallentamenti dovuti all’elevato numero di accessi contemporanei». Agli sportelli si è registrato «un elevato afflusso di persone», gestito «ordinatamente» attraverso la macchina eliminacode.

I mille posti sono stati però raggiunti «intorno alle ore 9.30». Dopo quell’ora non è stato più possibile effettuare la scelta. Sulle numerose deleghe presentate da alcuni utenti, la direzione generale ha avviato «gli opportuni approfondimenti».

Per chi è rimasto senza medico resta operativo alla Casa della Comunità l’ambulatorio straordinario di cure primarie, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Con mille pazienti in meno, l’ambulatorio «avrà un carico di lavoro presumibilmente inferiore» e i medici «potranno corrispondere meglio alle esigenze dei pazienti sprovvisti di medico di medicina generale».

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