Prendere il sole senza costume è costato una multa a più zeri. Brutta avventura qualche giorno fa per due coppie di nudisti, intercettate durante un controllo delle forze dell'ordine. Una notizia che gira da giorni sui social e che ora i protagonisti vogliono però raccontare con chiarezza.

«Come ex frequentatori della zona naturista di Is Arenas, ufficialmente autorizzata dal Comune di San Vero Milis, abbiamo deciso di abbandonarla a causa dell'ambiente torbido e dei comportamenti fuori dal comune che vi si erano formati, del tutto estranei alla filosofia e alla tranquillità del vero naturismo», raccontano.

«Spostandoci verso Is Arenas, abbiamo notato diversi bagnanti tranquillamente privi di costume. Chiedendo informazioni agli avventori già presenti», è la spiegazione «ci è stato assicurato che anche Is Arenas fosse una zona naturista tollerata e priva di problemi. Vedendo così tante persone nude, ci siamo fidati di queste indicazioni e abbiamo posizionato il nostro ombrellone in totale buona fede. Durante una passeggiata sulla battigia, siamo stati affiancati da tre agenti in borghese, appartenenti al reparto nautico, che si sono qualificati mostrando il tesserino del ministero».

Al momento privi di documenti personali, «abbiamo fornito immediatamente e in totale trasparenza le nostre generalità agli agenti, permettendo la nostra rapida identificazione in totale serenità e senza alcun tipo di disordine. La contestazione riguarda unicamente un illecito amministrativo e non una denuncia o reato di natura penale. La sanzione è stata elevata ai sensi dell'articolo 726 del codice penale, per atti contrari alla pubblica decenza. Ci è stata contestata unicamente per la presenza senza abiti al di fuori del perimetro espressamente autorizzato dal Comune di San Vero Milis. L'atto dispone a carico di ciascuno di noi il pagamento in misura ridotta dell'ingente somma edittale pari a 3.333 euro a testa, per un totale complessivo di oltre 6.600 euro, da estinguere entro il termine tassativo di 60 giorni dalla notifica».

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