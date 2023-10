I Vigili del Fuoco di Oristano sono intervenuti questa mattina per l’incendio delle batterie di un impianto fotovoltaico all’interno di un’abitazione privata.

La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza con il distacco degli accumulatori andati in fiamme, che si trovavano in un vano tecnico.

Nessuna persona è stata coinvolta dal rogo.

Sul posto anche personale della Polizia Locale di Oristano.

