Doppio appuntamento, lunedì 7 e mercoledì 9 luglio, con la Biblioteca comunale di Siapiccia. La struttura organizza l’iniziativa “La Notte dei Pupazzi in Biblioteca”, dedicato a bambini e bambine dai 3 ai 10 anni.

Il primo appuntamento, lunedì alle 17.30, sarà un laboratorio di lettura in compagnia del proprio pupazzo. Al termine dell’attività ogni bambino lascerà il pupazzo a dormire in biblioteca, per poi riprenderlo il mercoledì, alle 9.

Nell’occasione ogni bambino scoprirà come il pupazzo ha trascorso le notti e il libro che avrà scelto. Per poter partecipare ci si può iscrivere telefonicamente (0783448233) o via e-mail (bibliotecasiapiccia@tiscali.it).

