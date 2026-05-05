Bosa, ecco gli eventi per promuovere il Centro Commerciale NaturaleL’obiettivo è valorizzare il commercio locale e rafforzare l’identità storica della città
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La Giunta comunale, ha approvato il programma annuale di promozione 2026 dell’Associazione Centro Commerciale Naturale “Città di Bosa”. Attiva dal 2018 e composta da operatori economici del centro urbano, ha richiesto un contributo straordinario per sostenere eventi, manifestazioni e iniziative di animazione territoriale previste nel corso del 2026.
L’obiettivo è valorizzare il commercio locale e rafforzare l’identità storica della città attraverso attività capaci di incrementare l’attrattività del centro. “L’esecutivo – si evidenzia nella delibera- ha riconosciuto l’importanza del progetto, sottolineando come le iniziative proposte contribuiscano a sostenere il tessuto economico e a promuovere l’immagine diella città. Per questo ha deciso di assegnare un contributo economico straordinario di 6 mila euro.
Il provvedimento, approvato all’unanimità, incarica il responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali di procedere agli atti gestionali necessari. Il parere tecnico-amministrativo favorevole è stato espresso dalla responsabile d’area, Rita Mozzo, completando così l’iter formale per l’avvio delle attività promozionali dell’anno in corso.