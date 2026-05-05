A Usellus, poco meno di 800 abitanti, due liste in campo in occasione delle prossime elezioni comunali. Ma c'è già un primo colpo di scena. L'attuale sindaco, Fabrizio Cao, non si candiderà. Il gruppo che attualmente governa ha scelto di presentarsi, ma con un altro candidato alla carica di sindaco: è l'attuale vicesindaco Andrea Ecca. L'altro candidato sindaco sarà invece l'attuale consigliere della minoranza Lucio Melis.

Tutti sono restii a parlare prima della presentazione delle liste, anche se qualcuno poi alla fine racconta. L'attuale sindaco, veterinario, non nasconde il suo rammarico per non essere stato scelto come leader del gruppo: "Non avrei mai mollato. Dopo quasi sei anni di mandato, mi sarebbe piaciuto vedere terminati i progetti avviati dalla mia amministrazione, ma anche spendere le risorse che in questi anni siamo riusciti a ottenere. Tra gli interventi che purtroppo non vedrò come sindaco, il collegamento con una pista ciclabile da Usellus a Escovedu. So che hanno deciso di cambiare persona perché io non abito a Usellus, ma nella zona di Olbia Vogliono un sindaco più presente, non mi candiderò nemmeno come consigliere".

Ecca, dipendente di Forestas, che si presenta alla sfida, non nasconde che questo è uno dei problemi che ha indotto il gruppo a non indicarlo come capolista: "È vero, anche se siamo tutti in buoni rapporti, tra venerdì e sabato presenteremo la lista. Poi presenteremo il nostro programma elettorale". Anche Lucio Melis è di poche parole: "Stiamo lavorando per ultimare la lista. Scendiamo in campo perché in tanti non sono soddisfatti dell'amministrazione attuale".

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