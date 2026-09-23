Cuglieri, le radici della terra e il cuore di Francesco d’AssisiEvento unico che porterà la reliquia del santo patrono d’Italia a Cuglieri, unica sede nell’Isola
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Fervono i preparativi per festeggiare San Francesco, la comunità di Cuglieri e la società pia intitolata al santo, sono pronti a vivere il percorso di fede e di speranza. Evento unico che porterà la reliquia del santo patrono d’Italia a Cuglieri, unica sede nell’Isola.
Venerdì 25 settembre presso il museo dell’olio di Giorgio Zampa si terrà un incontro speciale con racconti di vita contadina, valori e tradizioni agricoli in particolare dell’olio del Montiferru. Intervengono Giorgio Zampa agronomo che accompagnerà alla scoperta della lavorazione delle olive e della storia dell’olivicoltura nel Montiferru.
La professoressa Piera Perria racconterà la civiltà contadina e la vita di un tempo, intrecciando i valori con il messaggio di semplicità, fraternità e custodi del creato, trasmesso da San Francesco. Appuntamento alle 18.30 presso il museo dell’Olio Zampa. Organizza Su Sotziu de Santu Franziscu, la Basilica di Santa Maria ad Nives amministrata da Don Mario Piras.