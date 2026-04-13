Il ritmo rap, reggaeton e pop targato Fred de Palma accende i riflettori sulla quarta edizione del Sacro Cuore Music Fest: è dell’autore di successi come “Una volta ancora” il primo nome ufficiale di un cartellone che punta a confermare l’evento tra i più seguiti dell’estate a Oristano.

Il festival, promosso dal Comitato Sacro Cuore, tornerà ad animare l’area dell’Arena alle spalle della chiesa dal 12 al 14 giugno, trasformando lo spazio in un grande punto di ritrovo tra musica e socialità. Tre serate pensate per un pubblico trasversale, con spettacoli e iniziative capaci di coinvolgere diverse generazioni.

Il live di Fred De Palma è fissato per sabato 13 giugno: cancelli aperti dalle 20 e accesso gratuito. L’artista porterà sul palco un mix di hit estive e sonorità urban-latine che negli ultimi anni lo hanno reso uno dei protagonisti più costanti delle classifiche italiane, anche grazie a collaborazioni con nomi internazionali. Dietro le quinte, la macchina organizzativa è già a pieno regime, forte dell’esperienza accumulata nelle scorse edizioni.

Il resto del programma sarà svelato a tappe nei prossimi giorni sui canali ufficiali del comitato. L’obiettivo resta lo stesso: offrire alla città e al quartiere un appuntamento aperto, accessibile e capace di unire musica e convivialità.

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