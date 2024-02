Ricordano di continuo l'importanza della prevenzione, ma sono anche generose nei confronti di chi sta vivendo un periodo non tanto felice. Patto di ferro confermato tra la le socie della sezione della Lilt di Oristano e la Struttura Complessa di Oncologia dell’ospedale San Martino di Oristano.

«Grazie ad un finanziamento ricevuto dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Oristano, la nostra Lilt ha potuto acquistare dei copripicc che verranno donati ai pazienti e alle pazienti seguito dall’Oncologia - ha riferito la presidente della Lilt di Oristano Eralda Licheri - Il Picc è una cannula che viene inserita nel braccio delle pazienti per facilitare i prelievi e la somministrazione della terapia. È importante che sia costantemente coperto e protetto da agenti esterni per evitare possibili infezioni da contatto o danni da sfregamento con i vestiti. Per questo motivo la Lilt di Oristano ha pensato di acquistare dei copripicc giornalieri, semplici o decorati con disegni per regalare un vezzo di normalità e copripicc impermeabili utili da utilizzare durante la doccia».

Eralda Licheri ricordo poi che «il tono dell’umore può non incidere sulla guarigione, ma è, sicuramente, capace di influenzare la qualità della vita di una persona durante la malattia, per questa ragione l’attenzione alla salute psichica del paziente è necessaria e va considerata in tutto il processo di cura».

I copripicc sono a disposizione anche delle pazienti della provincia di Oristano che sono in cura presso altri centri. Per averli è necessario contattare il numero della Lilt 0783 74368 il martedì e il giovedì dalle 11 alle 12 lasciando un messaggio in segreteria, ricordandosi di indicare il proprio numero di telefono e il motivo della chiamata.

© Riproduzione riservata