Prima si sono presentati e poi hanno spiegato cosa fanno durante le loro giornate. Con anche un pizzico di emozione. Questa mattina il questore di Oristano Aldo Fusco, arrivato in città a ottobre scorso, ha incontrato i ragazzi del gruppo Sea Scout. Per l'occasione i ragazzi hanno consegnato in Questura un invito rivolto a tutto il personale della Polizia di Stato della provincia, per il tradizionale evento Power Of Sport che si terrà dal 27 al 29 giugno prossimi nel golfo di Oristano.

Una grande festa organizzata da Sea Scout che ospita numerosi atleti paralimpici e non, tante associazioni sportive e benefiche, enti pubblici e privati. Il Questore ha quindi rinnovato l'impegno della Polizia di Stato a partecipare alla manifestazione che, giunta alla sua IV edizione, ha lo scopo di promuovere lo sport paralimpico, l'inclusione e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'accessibilità e della disabilità in un clima di apertura e condivisione. L'organizzazione no-profit Sea Scout svolge attività di formazione educativa, inserimento sociale, potenziamento scolastico attraverso attività ludico-sportive a ragazzi con svantaggi cognitivi/relazionali, in modo da offrirgli un'opportunità per affrontare la vita di tutti i giorni.

