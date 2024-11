L’Othoca di Oristano riflette sul potere delle parole in contrasto alla violenza di genere. Lo fa con un’ospite d’eccezione, la sociolinguista e divulgatrice Vera Gheno, con la quale si chiude il progetto Effetto Farfalla, iniziato lo scorso anno scolastico in collaborazione con L’Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano e che ha visto coinvolte le scuole superiori di primo e secondo grado di gran parte del territorio nazionale. L’appuntamento con l’esperta è per domani venerdì 22 novembre. «Il progetto - spiega Carla Fanari, referente di Osvic - si pone l’obiettivo di rafforzare comportamenti positivi nei giovani per contrastare le discriminazioni e promuovere il rispetto di tutti, nella speranza che anche piccole variazioni nelle condizioni iniziali producano grandi variazioni nel comportamento a lungo termine di una società». Proprio come il battito d’ali di una farfalla, infatti, le parole possono creare e trasformare la realtà. «Un’iniziativa preziosa, necessaria - afferma il dirigente scolastico Franco Frongia - i nostri studenti hanno bisogno di riflettere sul peso delle parole, ancor più oggi, in cui i social media hanno rivoluzionato il mondo della comunicazione che appare spesso, purtroppo, quasi senza filtri. Pensiamo, ad esempio, alle shitstorms, alle tempeste di insulti, vere e proprie armi nelle mani di alcuni leoni da tastiera». L’evento sarà registrato e verrà messo a disposizione sul sito della scuola, all’indirizzo www.itisothoca.it.

