La bomba d’acqua del 20 ottobre ha lasciato il segno anche al Palazzetto dello sport di via Morosini. Le forti piogge che si sono abbattute su Oristano hanno provocato il cedimento di una porzione del controsoffitto in microfibra, rendendo necessario un intervento urgente. A poco più di due settimane dai Campionati europei di danza sportiva in carrozzina, in programma dal 20 al 22 novembre, il Comune corre ai ripari con lavori di messa in sicurezza e ripristino.

L’intervento è stato affidato alla ditta Dani Color di Alessio Corona, con sede a Serrenti, per una spesa complessiva di 9.760 euro, Iva inclusa. La determinazione del dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu, del 30 ottobre, sottolinea la necessità di eliminare le condizioni di potenziale pericolo e tutelare l’incolumità degli utenti della struttura.

La tempistica non è casuale: il Palazzetto di via Morosini sarà infatti tra le sedi della manifestazione internazionale e dovrà garantire adeguate condizioni di sicurezza e fruibilità per atleti e pubblico.

L’offerta presentata dalla ditta ammonta a 8 mila euro, di cui 1.500 per il noleggio di una piattaforma aerea e gli oneri di sicurezza, oltre a 1.760 euro di Iva. La copertura finanziaria arriva dalle economie di un precedente stanziamento destinato al rifacimento di una porzione della recinzione dell’impianto sportivo di Sa Rodia, lavori ai quali la ditta inizialmente incaricata non aveva mai dato seguito.

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