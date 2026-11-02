Dodici i punti all'ordine del giorno. Non sarà un Consiglio comunale breve quello in programma per mercoledì 4 novembre, alle ore 19:30, ad Arborea. L'assemblea si riunisce per la prima volta dopo che la sindaca Manuela Pintus aveva annunciato di essere stata vittima di minacce di morte, esattamente lo scorso 6 ottobre, proprio durante il Consiglio comunale che aveva abbandonato quasi subito. Ecco perché i punti all'ordine del giorno sono tanti. Sono molte le interrogazioni che verranno discusse.

Alcune sono state presentate dal gruppo guidato da Luca Montisci, altre dalla consigliera Valeria Manca. È prevista poi l'approvazione delle linee programmatiche di mandato 2026-2029 e della variante al piano di utilizzo del litorale. Si procederà poi con la modifica del regolamento comunale per la disciplina dell'integrazione della quota sociale della retta di inserimento in strutture residenziali, con una variazione al Dup e al bilancio di previsione.

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