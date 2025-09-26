La generosità sbarca alla casa di cura Santa Maria Bambina. Il Lions Club Oristano guidato dal neo presidente Diego Crocu, che a luglio scorso ha preso il posto di Stefania Piras, ha donato le offerte raccolte alcuni mesi fa durante l'evento di solidarietà che si era tenuto nella suggestiva cornice della Basilica di Nostra Signora del Rimedio. Per l'occasione si erano esibiti tre cori: il Polifonico Etnico Eleonora d'Arborea diretto dal maestro Antonello Manca, anche direttore artistico dell'evento, quello Giovanile Polifonico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cabras e infine l'Associazione Folcloristica Abbasantese. Il ricavato è stato consegnato durante una piccola cerimonia a monsignor Gianfranco Murru, rettore della Basilica del Rimedio e presidente della Fondazione Nostra Signora del Rimedio. È stato devoluto per l'acquisto di ausili per la mobilità.

