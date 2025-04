Il Comune è in cerca di professionisti abilitati per incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici di importo inferiore a 221 mila euro. Sulla piattaforma SardegnaCat sono stati pubblicati due avvisi, la cui scadenza è fissata al 23 aprile.

Tra gli interventi per i quali si intende affidare la progettazione nell’anno in corso ci sono il giardino San Martino, la riqualificazione di via Giovanni Pau, il Programma integrato connessioni al centro, il secondo stralcio del secondo lotto funzionale del Centro intermodale, il completamento di via Lisbona, la connessione alla circonvallazione e l’hub sud.

Il 14 maggio, invece, si svolgeranno le prove scritte per la selezione pubblica, per soli esami, per la copertura totale di 5 posti di istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato. L’appuntamento è presso la sala convegni dell’Hotel Mistral 2: alle 10 si svolgeranno le prove relative al bando per 4 posti riservato ai soggetti con disabilità, alle 16 quelle relative al bando per un posto riservato esclusivamente ai soggetti delle categorie protette.

I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi per sostenere la prova d’esame muniti di un documento di riconoscimento valido, pena l’esclusione dalla selezione.

© Riproduzione riservata