Oristano, il Comune accende un mutuo per la scuola dell’infanzia di via CampaniaPrevisto un intervento di riqualificazione da oltre 400mila euro
Il Comune di Oristano accenderà un mutuo ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare parte dei lavori di rifacimento della copertura della scuola dell’infanzia di via Campania. L’intervento, del valore complessivo di 410 mila euro, è sostenuto in larga parte dai fondi regionali del programma Iscol@, che garantiscono 328 mila euro. La restante quota, 82 mila euro, sarà coperta con un prestito a tasso fisso che impegnerà le casse comunali fino al 2045, con 40 rate semestrali.
Il tema non è nuovo. Se ne discute infatti dal 2022, quando ancora durante la giunta Lutzu, su proposta dell’allora assessore al Bilancio Angelo Angioi, venne approvata una variazione di bilancio che recepiva – tra le altre voci – proprio il finanziamento regionale. Da allora, l’iter si è sviluppato fino all’attuale decisione di procedere con il mutuo per garantire il cofinanziamento richiesto.
La scelta è dettata dall’urgenza di intervenire su un edificio che ospita bambini dai tre ai sei anni e che presenta criticità strutturali tali da rendere necessario un intervento radicale sulla copertura. Con la formalizzazione dell’accordo con Cassa Depositi e Prestiti, il Comune punta a sbloccare definitivamente i lavori e a restituire alla città una scuola sicura e funzionale