Il Comune di Oristano accenderà un mutuo ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare parte dei lavori di rifacimento della copertura della scuola dell’infanzia di via Campania. L’intervento, del valore complessivo di 410 mila euro, è sostenuto in larga parte dai fondi regionali del programma Iscol@, che garantiscono 328 mila euro. La restante quota, 82 mila euro, sarà coperta con un prestito a tasso fisso che impegnerà le casse comunali fino al 2045, con 40 rate semestrali.

Il tema non è nuovo. Se ne discute infatti dal 2022, quando ancora durante la giunta Lutzu, su proposta dell’allora assessore al Bilancio Angelo Angioi, venne approvata una variazione di bilancio che recepiva – tra le altre voci – proprio il finanziamento regionale. Da allora, l’iter si è sviluppato fino all’attuale decisione di procedere con il mutuo per garantire il cofinanziamento richiesto.

La scelta è dettata dall’urgenza di intervenire su un edificio che ospita bambini dai tre ai sei anni e che presenta criticità strutturali tali da rendere necessario un intervento radicale sulla copertura. Con la formalizzazione dell’accordo con Cassa Depositi e Prestiti, il Comune punta a sbloccare definitivamente i lavori e a restituire alla città una scuola sicura e funzionale

© Riproduzione riservata