In paese, ma anche a Tanca Marchese e Marceddì, cambia dal primo settembre il sistema di segnalazione dei guasti all’illuminazione pubblica. Una modifica introdotta dall'amministrazione comunale per rendere più rapide, immediate ed efficaci le comunicazioni da parte dei cittadini, spesso rallentate da canali non ufficiali o da segnalazioni frammentate che non garantivano una presa in carico tempestiva degli interventi.

Dal Municipio informano infatti che entreranno in vigore i nuovi recapiti ufficiali dedicati esclusivamente alla segnalazione di anomalie sugli impianti di illuminazione pubblica: dallo spegnimento di singoli punti luce ai blackout di intere vie o quartieri.

Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così da assicurare continuità operativa e una gestione più ordinata delle richieste. Il nuovo numero verde guasti è 800 901 050, contatto diretto con il servizio tecnico incaricato degli interventi. Per i casi in cui sia necessario inviare un sollecito relativo a una segnalazione già effettuata e non ancora risolta, è disponibile l’indirizzo di posta elettronica certificata enelsole@pec.enel.it, canale che permette di tracciare la comunicazione e velocizzare la verifica dello stato dell’intervento.

Il Comune invita i cittadini a utilizzare solo questi canali ufficiali, evitando segnalazioni tramite social, messaggi privati o numeri non dedicati, che spesso rallentano la procedura e non garantiscono una presa in carico immediata. L’obiettivo è chiaro: migliorare la qualità del servizio, ridurre i tempi di ripristino e assicurare un’illuminazione pubblica efficiente e sicura in tutto il territorio comunale.

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