Novità importanti per gli abitanti di Mogoro. Sono stati conclusi, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione dell'ufficio postale di via Carducci finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa nata per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nella sede mogorese, completamente rinnovata, sono stati effettuati numerosi interventi di riqualificazione degli ambienti e razionalizzazione degli spazi come, ad esempio, i nuovi arredi e colori per la sala che accoglie i clienti, oltre al percorso orizzontale in rilievo per agevolare la clientela ipovedente.

Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche i cittadini di Mogoro possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello del rinnovato ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. L’ufficio postale è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

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