Mogoro, conclusi i lavori all'ufficio postale ora in versione PolisFra i nuovi servizi, i cittadini potranno richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione allo sportello
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Novità importanti per gli abitanti di Mogoro. Sono stati conclusi, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione dell'ufficio postale di via Carducci finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa nata per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.
Nella sede mogorese, completamente rinnovata, sono stati effettuati numerosi interventi di riqualificazione degli ambienti e razionalizzazione degli spazi come, ad esempio, i nuovi arredi e colori per la sala che accoglie i clienti, oltre al percorso orizzontale in rilievo per agevolare la clientela ipovedente.
Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche i cittadini di Mogoro possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello del rinnovato ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.
Disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. L’ufficio postale è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.