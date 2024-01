Gli obiettivi sono sempre gli stessi: non sprecare nulla, aiutarsi a vicenda, ridurre i rifiuti ma anche fare nuove amicizie. Ma c’è una novità: per la prima volta sarà possibile scambiarsi vestiario dai 15 anni in sù. Ma anche oggetti. Quindi materiale non più per i bambini piccoli.

A Oristano arriva il primo swap party per ragazzi e adulti, uno scambio tra un qualcosa che non serve più e un oggetto che invece è necessario. Una pratica nata negli Usa qualche anno fa per scambiarsi abiti firmati e ancora utilizzabili. Un appuntamento che sta facendo breccia ora un po’ dappertutto.

A Oristano organizzano l’iniziativa alcune famiglie della città, dei volontari che credono fortemente nell’iniziativa.

Partecipare è semplice. Il prossimo 12 gennaio è possibile portare fino a 10 capi di abbigliamento, accessori o libri, purché tutto sia pulito e in ottimo stato. A ognuno di questi articoli sarà dato un valore da 1 a 3 gettoni. Il giorno successivo, il 13 gennaio, sarà consegnato un corrispettivo di gettoni proporzionato a ciò che è stato consegnato. Poi avverrà il baratto.

Sia la consegna che il ritiro avverranno in via Diego Contini 87. «Si tratta di volontariato puro - commenta Maria Claudia Cocco, una delle organizzatrici dell’evento - Ciò che ci spinge è solo la voglia di dare un piccolo contributo a diffondere uno stile di vita che possa essere sostenibile per la comunità e per l’ambiente in cui viviamo. Il classico piccolo gesto che può avere un grande impatto».

E chissà se sarà un modo anche per disfarsi dei regali di Natale non graditi, oppure dei doppioni.

