Un confronto diretto fra i professionisti di oggi e quelli di domani. Una mattinata di lavoro per scoprire il vastissimo mondo racchiuso dentro la professione del commercialista. Oggi a Oristano si è tenuto il primo incontro dell’Ordine dei dottori commercialisti di Oristano con gli studenti di Uno – l’Università a Oristano.

La facoltà di Economia e gestione aziendale (EGA) dell’Università di Cagliari ha attivato nella sede decentrata il corso di Economia e Gestione dei servizi turistici che dà anche la possibilità di proseguire la carriera del dottore commercialista.

«Il dottore commercialista è una figura importantissima per il mondo produttivo e le Istituzioni – ha spiegato la presidente dell’Ordine Giuseppina Uda – Esiste da tempo antichissimo ma è stata riconosciuta come Istituzione autonoma e autorevole solo nel 2005 e nel tempo si è adeguata alle esigenze che cambiavano. Oggi il mercato richiede professionisti preparati e perfezionati nei vari settori, che sappiano dare risposte approfondite e dettagliate e noi ci siamo fatti trovare pronti alle sfide dell’innovazione e dei mercati che cambiano. Siamo qui per dirvi che questa è una professione difficile ma che sa regalare tante soddisfazioni e attualmente è in grado di offrire sbocchi professionali importanti ai laureati in materie economiche».

L’incontro rientra nel calendario di iniziative che in tutta Italia sta coinvolgendo Ordini e Facoltà, e non poteva che essere proposto anche a Oristano dove l’Ordine può contare su associati legati da forti ideali, valori e collaborazioni vincenti, e dove il livello in uscita dei laureati di Consorzio UNO è molto apprezzato. Specializzarsi quindi è oggi la parola chiave.

La vicepresidente dell’Ordine, Maria Carla Manca, ha raccontato agli studenti della sua specializzazione nel Pnrr pur arrivando all’abilitazione tardi e operando in un piccolo paese della Marmilla. Altrettanto ha fatto il giovane professionista Gonario Mameli, che si è specializzato in start up e che opera con 5 collaboratori a Sedilo.

Significative anche le esperienze di Paola Perseu che si occupa soprattutto delle crisi di impresa e nell’ottica della salvaguardia delle aziende in difficoltà, e di Tore Pontis che si è specializzato in contenzioso tributario. Infine l’intervento di Giorgio Ibba, che ha rappresentato un’esperienza iniziata a Oristano nel 1989 e che oggi svolge con successo. «Da questo incontro in poi - ha concluso la presidente Giuseppina Uda - l’auspicio è quello di instaurare un proficuo sistema di collaborazione tra sede universitaria e Ordine, in maniera tale da offrire il più ampio spettro di sbocchi professionali possibile. Un ringraziamento particolare al direttore del Consorzio Francesco Asquer e al coordinatore del corso di laurea, Patrizio Monfardini, per averci ospitati e per avere accolto la nostra iniziativa con grande entusiasmo».

