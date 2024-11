Gli oggetti che solitamente venivano venduti in occasione del Natale, nel mercatino del centro storico di Oristano, resteranno in cantina. Efisio Manai, 80 anni, un hobbista, per la prima volta non potrà partecipare all’evento con i suoi gioielli. Bigiotteria che da sempre riscuote tanto successo.

«Quando mi sono recato in Comune per avere le informazioni sulla partecipazione al mercato natalizio e sull’utilizzo della casetta in legno che ho utilizzato per diversi anni, mi è stato detto che agli hobbisti non verrà concesso nessuno spazio - racconta Manai - Ma anche che potranno partecipare al mercato solo gli artigiani iscritti alla Camera di commercio».

Efisio Manai, residente in città, non nasconde la sua delusione: «Grazie al mercatino natalizio io e mia moglie siamo sempre riusciti a portare a casa un gruzzolo importante, un modo per arrotondare la pensione. Questa volta invece tutto questo ci viene negato. Perché sta succedendo questo? Ho già chiesto informazioni sulla presenza degli hobbisti alla Sartiglia e ancora non mi hanno dato informazioni in merito».

Manai oggi chiederà un incontro al sindaco di Oristano Massimiliano Sanna: «Vorrei capire perché la nostra categoria viene esclusa».

© Riproduzione riservata