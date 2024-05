Guardia medica a singhiozzo. A Oristano l’emergenza sanitaria non solo continua senza sosta ma diventa sempre più critica. La sera infatti è meglio non stare male. Il motivo? Le porte dell’ambulatorio della Guardia medica, in via Carducci, per tutto il mese di maggio si apriranno solo nove volte.

Il medico era presente il due maggio, ci sarà poi domani 4 maggio e ancora nei giorni 8, 10, 15, 18, 26, 29 e infine il 31 maggio.

Come fa sapere la Asl di Oristano i cittadini nei giorni in cui non sarà presente il medico dovranno rivolgersi nei punti di guardia medica più vicini. Ma non solo. Sempre la Asl comunica che per il mese di maggio risultano coperti tutti i turni della vicina guardia medica di Cabras, tranne, al momento, quello di sabato 18 maggio.

© Riproduzione riservata