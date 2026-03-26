Una poltrona-letto che permetterà ai genitori dei piccoli pazienti di riposare più comodamente accanto ai propri figli durante la degenza in ospedale. È il gesto di solidarietà del personale e degli studenti dell’Istituto tecnico industriale statale “Othoca” di Oristano che, con una delegazione di insegnanti e studenti guidata dal dirigente scolastico Serafino Piras, ha consegnato il dono al reparto. La donazione si inserisce nel quadro di un progetto solidale nato nel

2024, in occasione del cinquantesimo anniversario di autonomia dell’Itis "Othoca", che ha coinvolto attivamente gli studenti, promotori di una raccolta fondi rivolta all’intera popolazione scolastica. In particolare, è stata offerta la possibilità di contribuire mediante l’acquisto di una maglietta a prezzo simbolico, il cui ricavato è stato interamente destinato alla raccolta fondi per la Pediatria.

«Ringraziamo di cuore il personale scolastico ed in particolare gli studenti dell’Istituto “Othoca” di Oristano per questo prezioso gesto di generosità – ha dichiarato la direttrice del reparto Enrica Paderi, che ha accolto la delegazione dell’Othoca -. Il fatto che a farsi promotori di questa iniziativa siano stati dei giovani, che hanno dimostrato un grande senso civico, ci rende particolarmente felici e speranzosi per il futuro».

«Siamo grati all’Istituto “Othoca” di Oristano, al dirigente Serafino Piras, al personale scolastico docente e non docente, ma soprattutto ai ragazzi – ha affermato la direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina – che hanno scelto di sostenere il nostro reparto di Pediatria. Grazie al loro contributo potremo rendere ancora più accogliente e confortevole un reparto dove l’attenzione e la cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie sono elementi fondamentali».

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