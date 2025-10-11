Un passaggio di consegne delicato, non facile. Ma scandito dal calore dei docenti e degli alunni. Giuseppe Scarpa, 66 anni, da 44 a servizio della scuola, è il nuovo dirigente scolastico reggente dell'Istituto d'istruzione superiore “De Castro Contini” di Oristano e Terralba. L'attuale dirigente dell'Istituto comprensivo di Simaxis Villaurbana, ha accettato la richiesta dell'ufficio scolastico regionale: Scarpa prende il posto di Pino Tilocca, dopo la sua improvvisa scomparsa, sabato scorso.

"Non potevo dire di no - racconta Scarpa - Al liceo classico De Castro ho studiato, ho insegnato ma soprattutto Pino era più che un collega, era un amico. Essere stato nominato dirigente è per un onore, un privilegio. Non sono arrivato per sostituire nessuno, che sia chiaro, ma per dare supporto, per dare una mano ad una macchina ben organizzata con una linea ben precisa che io non cambierò. Devo aiutare chi all'improvviso è rimasto orfano di una guida salda, importante, insostituibile".

Giuseppe Scarpa ha già raggiunto le varie scuole che Pino Tilocca guidava da anni: "Mi sto presentando ai docenti ma soprattutto ai ragazzi. Sono tutti molto curiosi, è normale. E io mi sento una responsabilità enorme". Scarpa ancora non si è seduto nella sedia che per anni ha occupato Pino Tilocca: “Non c' è stato ancora il tempo - racconta - per me non sarà un momento facile”.

