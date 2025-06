Dopo settimane di incertezza e tensioni interne alla maggioranza, la crisi politica al Comune di Oristano trova finalmente una via d’uscita.

Il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato il decreto con cui nomina Gigi Mureddu nuovo assessore alla Cultura, al Turismo, alla Pubblica istruzione, Bilancio, Programmazione, Personale e Organismi partecipati. L’amministrazione prova a ricompattarsi dopo lo scontro interno che, per oltre due mesi, ha paralizzato l’attività politica, lasciando vacante la poltrona che fu di Luca Faedda, rimosso a marzo in un clima di forti tensioni con i vertici locali di Forza Italia.

Mureddu, classe 1973, oristanese, è un volto noto della politica cittadina: ragioniere, dipendente dell’associazione 50&Più di Confcommercio, è stato consigliere comunale dal 2017 fino all’ottobre 2024.

In questa consiliatura è stato capogruppo di Forza Italia e presidente della Commissione Bilancio, Programmazione, Personale e Polizia Urbana.Con la sua nomina, il sindaco punta a rinsaldare il dialogo con l’area dei consiglieri dissidenti di Forza Italia, da tempo in rotta con la linea ufficiale del partito e da settimane determinanti per la tenuta dei numeri in aula.

Sanna ha voluto rivolgere un ringraziamento a Luca Faedda per il lavoro svolto e formulare gli auguri per il nuovo incarico a Mureddu.

