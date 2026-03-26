Oristano, gatto rischia di annegare: il salvataggio dei vigili del fuocoL’animale era rimasto intrappolato in uno scantinato allagato
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Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Oristano per salvare un gatto che rischiava di annegare.
L’allarme intorno alle 11:30 dai padroni dell’animale, che non vedendolo rientrare sono riusciti a rintracciarlo, attraverso il miagolio, nello scantinato di un edificio semi-abbandonato ed allagato, dove il gatto era rimasto intrappolato.
Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Abbasanta che, dopo aver individuato l’animale bloccato da oltre un metro e mezzo di acqua, ha provveduto a mettere in salvo il felino riconsegnandolo ai suoi padroni.
(Unioneonline/n.s.)