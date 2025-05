Un’ondata di affetto e solidarietà per onorare il sorriso e il coraggio di un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tanti. In meno di 24 ore la comunità oristanese ha risposto con un’energia straordinaria all’appello lanciato dagli amici di Luigi Scognamiglio, il giovane studente di 22 anni venuto a mancare nei giorni scorsi dopo una dura battaglia contro una malattia: oltre mille donazioni e più di 17mila euro raccolti sulla piattaforma GoFundMe. A promuovere l’iniziativa sono stati, tra gli altri, gli organizzatori della Catte Cup, il popolare torneo di calcio a sette che ogni estate accende i campi di Oristano e che “Scogna” - così lo chiamavano gli amici - aveva sempre seguito con entusiasmo.

“Luigi ha sempre portato luce e positività nelle vite di chi gli stava accanto e in suo ricordo desideriamo continuare a diffondere amore e speranza”. I fondi raccolti saranno destinati in parte all’Hospice Angela Nonnis, dove Luigi è stato assistito con amore e professionalità negli ultimi giorni della sua vita, e in parte all’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, nella speranza che “altre persone possano beneficiare di dove cure e ricerche”, si legge ancora. L’iniziativa ha rapidamente superato ogni aspettativa, mobilitando centinaia di persone, dai compagni di scuola agli sportivi, fino a semplici cittadini colpiti dalla sua storia. “Ogni donazione - scrivono i promotori - rappresenta un atto di amore e solidarietà che permetterà di lasciare un segno positivo, proprio come Luigi ha fatto con la sua vita”.

