I carabinieri della stazione di Oristano hanno arrestato l'uomo che nella serata di mercoledì 22 gennaio era entrato in azione all'interno della Chiesa di San Francesco danneggiando gli arredi e portando via alcuni oggetti sacri: un turibolo, un cestello per l'acqua santa e un timbro con il logo della chiesa. L'uomo, che deve rispondere di furto e danneggiamento aggravati, si trova ai domiciliari come stabilito dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano su richiesta della procura.

Disposto anche il braccialetto elettronico. Il ladro, prima di entrare in azione all'interno della chiesa aveva, in sequenza, commesso diversi furti, asportando un estintore a polvere dall'interno della sala d'attesa dell'autostazione dell'Arst di Via Cagliari, due caschi da motociclista assicurati al sottosella di uno scooter lasciato in sosta in Via Duomo e, infine, uno zaino da una bicicletta in sosta proprio di fronte alla Chiesa di San Francesco. Poi, passando dal cantiere dell'ex convento, il ladro seriale ha trovato accesso, tramite un'intercapedine, alla chiesa.

I militari dell'Arma, analizzando insieme ai colleghi del Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari, le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza comunali e privati della zona, hanno identificato l'autore dei fatti, già noto alle forze dell'ordine per aver commesso altri reati della stessa specie. Durante la perquisizione, effettuata sia nel reparto di Psichiatria dell'ospedale San Martino di Oristano dove era stato ricoverato, sia nell'abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati gli indumenti e le scarpe che l'uomo aveva indossato durante i furti commessi in serie.

(Unioneonline)

