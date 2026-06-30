Oristano, furti e incuria al cimitero: «Servono controlli e videosorveglianza»Interpellanza sottoscritta dalla minoranza di centrosinistra, primo firmatario Umberto Marcoli
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Le condizioni del cimitero monumentale finiscono al centro del dibattito politico cittadino. Con un’interpellanza sottoscritta dalla minoranza di centrosinistra, primo firmatario Umberto Marcoli, viene chiesto al sindaco e alla giunta di intervenire per migliorare sicurezza, manutenzione e decoro del camposanto.
Nel documento il cimitero viene definito «uno dei luoghi più delicati e identitari della città», ma i consiglieri segnalano una serie di criticità che, a loro giudizio, richiedono risposte immediate. Tra queste i ripetuti furti di arredi tombali, «non solo un danno materiale, ma un vulnus morale per le famiglie», la vegetazione incolta, i vialetti degradati e i cestini dei rifiuti «spesso sporchi o traboccanti».
L’opposizione chiede quindi di sapere «quali iniziative siano state adottate per contrastare i furti di arredi tombali» e «se sia prevista l’intensificazione dei controlli, anche attraverso l’installazione di impianti di videosorveglianza». Domanda inoltre «quale sia il cronoprogramma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria», «con quale frequenza venga effettuata la pulizia e lo svuotamento dei cestini» e se l’amministrazione intenda procedere a «una valutazione complessiva del servizio di igiene urbana all’interno del cimitero».
Nell’atto si chiede infine al sindaco di impegnarsi ad «avviare un controllo assiduo e costante dell’intero complesso cimiteriale», a valutare «la fattibilità e l’urgenza» di un sistema di videosorveglianza e ad avviare «una riflessione più ampia sulla valorizzazione del Cimitero monumentale come luogo identitario della città».