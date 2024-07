La calma era solo apparente, Forza Italia a Oristano adesso alza la voce.

A distanza di tre settimane dalla richiesta di convocazione del tavolo politico per una «rivisitazione immediata della Giunta», e in assenza di risposte dal primo cittadino, il gruppo torna alla carica e in Consiglio Comunale con una dichiarazione politica al vetriolo.

«Pare che ad ella, signor sindaco, sfugga il senso e la portata di quanto in Aula accade con avvicendamenti e spostamenti che non intendono mettere in discussione il suo ruolo e posizione - ha detto il capogruppo Gigi Mureddu - quanto richiamarla a voler prendere atto delle mutate condizioni e quindi di andare nell’immediato a convocare il tavolo di maggioranza, all’interno del quale intendiamo operare per un rilancio dell’azione amministrativa volto a rafforzare l’esecutivo con i ricambi che si riterranno necessari».

Poi la richiesta di sospensione per un faccia a faccia del gruppo con il primo cittadino. Ma al rientro in Aula, Gigi Mureddu, Paolo Angioi, Davide Tatti e Gianfranco Licheri non si sono presentati. Sulla maggioranza soffia nuovamente aria di crisi.

