La musica della Brigata Sassari farà da colonna sonora alla rinascita del parco che porta il suo nome. Sarà la suggestiva cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza di autorità e studenti, ad accompagnare, giovedì alle 11, la riapertura del parco di via Solferino a Oristano, restituito ai cittadini dopo i lavori di riqualificazione.

Il progetto ha riguardato il recupero del fabbricato esistente e la costruzione di un nuovo edificio (entrambi destinati a centro servizi con spazi per la cultura e i laboratori), la riqualificazione dell’area verde con nuovi arredi, attrezzature e giochi per bambini.

«Il parco è un luogo della memoria cittadina – sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna –. Già nel 2008 venne intitolato alla Brigata Sassari, con la targa che ricorda i caduti e riporta il bollettino del generale Diaz del 4 novembre 1918».

Per l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda: «Sarà un’occasione non solo per restituire alla città un parco rinnovato, ma per vivere un momento di musica, storia e memoria condivisa». E uno sguardo rivolto ai giovani: «Un parco riqualificato – osserva l’assessore alla Pubblica Istruzione Simone Prevete – non è solo svago, ma un laboratorio a cielo aperto, dove imparare a vivere i valori della comunità e sentirsi parte di una storia comune».

Domani il parco resterà chiuso per una disinfestazione programmata dalla Provincia.

© Riproduzione riservata