Sempre in prima linea, accanto alle persone deboli e a garantire la sicurezza di tutti. L’Arma è in festa per i suoi 211 anni, portati benissimo a giudicare dai risultati ottenuti anche nell’Oristanese, uno dei territori più tranquilli d’Italia grazie anche alle attività delle forze dell’ordine. Oggi in piazza Cattedrale a Oristano si è svolta la cerimonia: il comandante provinciale Steven Chenet ha ricordato le principali attività del 2024 chiuso con 141 arresti, oltre mille persone denunciate; massimo impegno nella lotta a truffe (soprattutto agli anziani) con cinque arresti.

Grande emozione durante la consegna dei riconoscimenti: encomio semplice al maresciallo Michele Manca, ex comandante della stazione di Santa Giusta attualmente alla guida della sezione radiomobile della Compagnia di Oristano, perché nel febbraio 2024 sventò una rapina in banca bloccando uno dei malviventi armati insieme al luogotenente in pensione Francesco Ruggiu (scomparso prematuramente due mesi fa). E ancora encomi semplici al luogotenente Gaspare Fogliana e al vice brigadiere Salvatore Culotta (sezione operativa della Compagnia), al maresciallo maggiore Federico Madau e all’appuntato scelto qualifica speciale Roberto Vacca (Nucleo investigativo) perché riuscirono ad arrestare il complice della tentata rapina mentre provava a lasciare l’Isola a bordo di un traghetto.

Infine encomio semplice al maresciallo maggiore Gianmaria Zedda, al brigadiere Valentino Pianu e all’appuntato Marco Pezzullo (comandante Nucleo operativo radiomobile e addetti all’aliquota operativa della Compagnia di Mogoro), al maresciallo ordinario Massimiliano Lampis, (comandante dell’aliquota radiomobile Mogoro), al maresciallo capo Emanuele Ginone (comandante Nucleo tutela agro-alimentare di Oristano) per un’importante operazione antidroga culminata con tre provvedimenti.

Nel video, l'intervista al comandante Chenet.

© Riproduzione riservata