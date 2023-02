Il metodo è sempre lo stesso. Sara quindi la stessa banda? Chissà. Ennesimo raid a Oristano contro le casse automatiche dei parcheggi sotterranei. Si tratta del settimo furto con scasso dall’inizio dell’anno.

I ladri hanno agito la notte scorsa nuovamente in via Carducci, a pochi metri dagli uffici della Asl di Oristano, area sorvegliata. Anche questa volta hanno aperto la cassa dall’alto con una leva per poi prendere il bottino e scappare via.

Per la ditta che gestisce la sosta a pagamento l’ennesimo danno: per aggiustare la cassa occorrono circa 3mila euro. Un fenomeno che Oristano continua senza sosta, nessuno è ancora riuscito a fermare i ladri.

Dall’inizio dell’anno hanno lasciato la firma nei parcheggi di via Carducci, in vico Verdi e invia Marino IV. Si sfoga Giancarlo Milia, uno dei responsabili della società che gestisce i parcheggi: «Non possiamo più andare avanti in questo modo. Questa volta, oltre a scassinare l’apparecchio, si sono presi 600 euro. Le immagini delle telecamere parlano molto chiaro. Sono sempre gli stessi - va avanti ancora Milia - Una banda di ragazzini che agisce molto velocemente. A queste persone della presenza delle telecamere non importa. Ormai mi pare evidente».

