«Donatori, non fermatevi neanche a maggio. Il vostro gesto aiuterà persone in difficoltà, ma farà stare anche meglio voi stessi».

È l’appello del dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, che ancora una volta ha invitato tutti a un rinnovato gesto di solidarietà grazie a una donazione di sangue anche per il mese di maggio.

Intanto però proseguono le giornate di raccolta organizzate in collaborazione con l’Avis provinciale e le sedi locali della stessa associazione. Ad Oristano è possibile donare il sangue dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, al centro trasfusionale dell’ospedale San Martino. La Asl ricorda che non occorre prenotarsi.

«E’ importante presentarsi per le donazioni anche presso il nostro centro - ha ribadito il dottor Murgia - solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici». Ma è possibile donare anche in vari paesi della provincia di Oristano.

A maggio i volontari delle sezioni locali dell’Avis saranno impegnati in quattordici giornate. Domani appuntamento a Suni, domenica 5 a Mogoro e Cabras, mercoledì 8 a Bosa, venerdì 10 a Ghilarza, sabato 11 a Bauladu e domenica 12 maggio a Marrubiu e Baressa. Ancora sabato 18 maggio a Paulilatino, domenica 19 a San Nicolò d’Arcidano, venerdì 24 a Bosa, sabato 25 a Solarussa, domenica 26 maggio a Ghilarza e Ales. Lunedì 20 maggio invece ci sarà una raccolta straordinaria ad Abbasanta allo Squadrone Eliportato dei Cacciatori di Sardegna.

