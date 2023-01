Un sogno che si realizza.

Il piccolo Luca Flore, il prossimo 12 febbraio, vestirà i panni del componidoreddu della Sartilla ‘e canna di Oristano, nel quartiere di Sant’Efisio, quartiere storico di Su Brugu.

Questo pomeriggio, nel salone parrocchiale dove sono già in bella mostra le canne trasformate in cavallini di canna, il suo nome è stato estratto a sorte come vuole la tradizione da don Alessandro Floris. Per Luca Flore, che frequenta la scuola primaria di via bellini, una gioia immensa accompagnata dal rullo dei tamburi e dallo squillo di trombe. E poi tanti applausi e foto ricordo. Luca Flore non sarà solo. Ad accompagnarlo il grande giorno ci saranno su seguundu Manuel Caria e su terzo Gabriele Pinna. Tutti e due frequentano la scuola primaria del Sacro Cuore. La festa questa pomeriggio è andata avanti con la zippolata, la tombolata e tanto divertimento. La cerimonia è stata accompagnata dai mini tamburini della Pro loco di Oristano guidati dai maestri Pierpaolo Sedda e Marco Turnu.

La manifestazione da più di 30 anni viene organizzata dall’Associazione per la tutela e l'incremento dei cavallini di canna. Un evento che ogni anno attira tantissimi bambini provenienti da tutta la provincia.

