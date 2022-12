Per opere di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua ricadenti nel territorio, la Provincia di Oristano mette in campo 272.000 euro. L’amministratore straordinario Massimo Torrente, ha dato via libera nei giorni scorsi alla delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di manutenzione del reticolo idrografico.

Il piano. L’elaborato è stato redatto dalla Mas servizi di ingegneria ambientale, a cui il settore Ambiente guidato dal dirigente Raffaele Melette aveva affidato l’incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione del reticolo idrografico provinciale. I lavori sono destinati a garantire la funzionalità idraulica dei corsi d’acqua attraverso la rimozione selettiva della vegetazione e il ripristino di livelli di sicurezza adeguati in relazione soprattutto alla vicinanza ad aree antropizzate. Gli interventi di pulizia e manutenzione saranno eseguiti secondo le disposizioni e le norme tecniche stabilite dalle direttive approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino e, nello specifico, secondo la direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti Secondo il progetto, l’ obiettivo è il ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d’acqua, sia in centro urbano che in agro, attraverso la rimozione selettiva della vegetazione presente e di eventuali rifiuti presenti.

Corsi d’acqua. Gli interventi saranno realizzati a Riu Mare Foghe nei Comuni di Bauladu e Tramatza; Rio Flumeneddu a Sedilo; Riu Mannu a Siamanna e Siapiccia; Fiume348378 ad Ales; Riu Canali a Curcuris; Rio Bingia Cresia a Villa Verde;Riu Mannu a Gonnostramatza; Riu Figu a Gonnosnò; Riu Perdosu e Affluente a Uras e Marrubiu; Rio Cortis a Marrubiu e Terralba; Riu Spironcia e Riu Funtanedda a Usellus; Rio Flumini a Laconi; Rio Imbessua a Senis.

Obiettivi. Gli interventi di manutenzione ordinaria proposti mirano al recupero della funzionalità idraulica dei corsi d’acqua e consistono nella pulizia degli alvei fluviali soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti esistenti. Le operazioni di pulizia verranno condotte operando da valle verso monte e saranno condotte sfalciando e trinciando la vegetazione Particolare attenzione verrà posta nella realizzazione degli interventi in prossimità delle opere d’arte e attraversamenti presenti evitando qualsiasi danno alle strutture presenti. Nello specifico le opere interesseranno pulizia dell’alveo attraverso la rimozione di arbusti e ceppaie, rispettando le piante e i manufatti esistenti sul posto, il taglio di vegetazione spontanea, compreso l’abbattimento di piante pericolanti. Ed ancora la potatura di macchie di cespugli e arbusti consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, taglio di piante pericolanti.

