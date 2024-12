Erano gli anni Ottanta quando via Duomo regalavano emozioni anche settanta bambini, quasi tutti oristanesi, molti figli d’arte cresciuti a pane e Sartiglia. Per tantissimo tempo è stata una Sartiglietta tutta da incorniciare. Negli ultimi tempi i mini cavalieri che partecipano alla giostra equestre organizzata dalla Pro Loco di Oristano il lunedì di Carnevale invece sono sempre meno, massimo venti: sono quelli che fanno parte del Circolo Ippico Giara Oristanese. Ora però arriva una ventata nuova che fa ben sperare. Pochi giorni fa è nata l’associazione “Mini cavalieri Eleonora d’Arborea”. E chissà se grazie a questo nuovo gruppo ritornerà la Sartiglietta di un tempo, la scuola dei cavalieri della Sartiglia, con tantissimi bambini pronti a cogliere la stella e regalare evoluzioni da brividi. A dare vita a questa nuova realtà formata da circa venti bambini con la passione per il cavallo sono le sorelle Alessandra, Rosa Maura, Marilisa e Manuela Fiori, figlie di Antonio, storico cavaliere della Sartiglia noto a tutti come Melanzana. Con loro anche Andrea Marras, per una vita trombettiere della Sartiglia. Sono solo alcuni genitori dei bambini che frequentano il centro ippico Usignolo. “Il nostro intento è prima di tutto creare un ambiente sereno e familiare dove i ragazzi possano sentirsi partecipi di qualsiasi attività che venga organizzata in città e non solo - spiega Rosa Maura fiori, presidente della neo nata associazione - Ma anche avvicinare i nostri bambini alla storia della nostra città. Se i bambini abbandonano la nostra tradizione prima o poi tutto morirebbe, anche la Sartiglia. Noi genitori dobbiamo evitare tutto questo. Ci deve essere il ricambio generazionale e vogliamo garantire il vivaio di futuri “sartiglianti”. Ecco perché abbiamo deciso di far nascere questa nuova realtà”.

