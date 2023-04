La Sartiglia 2023 è andata in archivio a febbraio scorso, ora però è tempo di premiazioni. I migliori cavalieri saranno premiati domani alle 17,30 al teatro Garau di Oristano. I riconoscimenti andranno alle migliori discese alla stella e alle migliori evoluzioni delle due giornate. Premi anche per i migliori complessi sardi e spagnoli.

In base alle classifiche ufficiali della Sartiglia 2023 il premio per il complesso con i migliori costumi sardi è andato ex aequo alla pariglia formata da Antonio Cuccu, Francesco Serra e Marco Serra e a quella formata da Enrico Fiori, Pasquale Forgillo e Giuseppe Sedda. Per i costumi spagnoli premio ad Antonio Giandolfi, Stefano Spiga e Salvatore Aru. Salirà sul palco poi Giampaolo Mugheddu: è la miglior discesa alla stella di domenica 19 febbraio.

Per le migliori evoluzioni i primi classificati sono stati Elisabetta Sechi, Giovanni Serra, Cristian Pisano. Secondo posto per Michael Casula, Roberto Volturo e Marco Pau. Terzo invece per Antonio Giandolfi, Stefano Spiga e Salvatore Aru. Quarto per Antonio Cuccu, Francesco Serra e Marco Serra.

Per la Sartiglia di martedì 21 febbraio invece va Carmen Murru il premio per la miglior discesa alla stella, mentre per le migliori evoluzioni acrobatiche saranno premiati Andrea Concas, Antonella Rosa e Federico Misura, primi classificati. Saliranno sul palco a ritirare il premio anche Elisabetta Sechi, Giovanni Serra e Cristian Pisano. Poi Daniele Mattu, Alessio Piras, Cristian Sarais, Marco Cardias, Gianluca Manunza e Filippo Sechi. Per finire Paolo Soddu, Rodolfo Manni e Davide Cingolani.

La serata si aprirà con i saluti del sindaco di Oristano Massimiliano Sanna. Saranno proiettati anche i filmati sui principali momenti dell’ultima edizione della giostra. Sul palco del Garau saliranno i Componidori con i compagni di pariglia e con i presidenti dei Gremi. Verrà inoltre ricordato Enrico Fiori, scomparso nei giorni scorsi, uno dei grandi protagonisti nel mondo della Sartiglia. La serata è organizzata dalla Fondazione Oristano in collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Oristano, la Pro loco e il Gruppo folk Città di Oristano.

