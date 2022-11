Ennesimo incidente stradale questa mattina a Oristano. In via Cagliari una donna è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali ed è stata subito trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11, all’altezza del parcheggio sopraelevato vicino ai palazzi Saia. Secondo quanto è stato accertato dagli agenti della polizia locale, l’automobilista (un pensionato) era diretto verso piazza Manno con la sua Citroen Saxò, poi l’impatto molto violento: la donna ha fatto un volo di alcuni metri e ha battuto la testa a terra.

Immediati i soccorsi, la settantenne è stata trasferita al Pronto soccorso dal personale del 118, con codice rosso per trauma cranico e varie lesioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che ha chiuso la corsia verso piazza Manno per consentire i soccorsi e i rilievi dell’incidente.

