L’obiettivo è ancora una volta quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sicurezza stradale e della legalità. Ma anche trascorrere un momento di unione che coinvolge famiglie, istituzioni e cittadini. Domenica 18 maggio si svolgerà a Oristano la Ciclopedalata “PedaliAmo per la Vita – 5° Memorial Gianni Fois”. L’iniziativa nasce per ricordare appunto il sovrintendente della Polizia di Stato, scomparso l’11 maggio del 2020 mentre era in sella alla sua bicicletta da corsa. A cinque anni dalla sua scomparsa organizza l’evento l’A.P.S. “My Friends” con il contributo dell’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato, dell’A.S.D. “La Volantina” e del Comitato Festeggiamenti Sacro Cuore di Oristano. Si parte da piazza Roma alle 9:30. Alle 10:30 circa è previsto l’arrivo a Torregrande dove ci sarà una sosta di circa 30 minuti. Verso le 12 il rientro in città, destinazione nuovamente Piazza Roma. Qui sono in programma laboratori educativi sulla sicurezza stradale a cura della Polizia Stradale di Oristano e un corso di ciclomeccanica a cura dell’A.S.D. “La Volantina”. Saranno presenti inoltre diversi stand informativi a cura dell’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato. È in programma anche un momento conviviale per adulti e bambini, con panino offerto dal Comitato Festeggiamenti Sacro Cuore di Gesù di Oristano. Gli organizzatori raccomandano l’uso del casco per questioni di sicurezza.

