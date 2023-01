Per anni avrebbe insultato le colleghe in servizio in un istituto tecnico professionale di Oristano. Così per il cuoco, 53 anni, il Tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento a una delle colleghe che alla fine stanca delle continue angherie lo ha denunciato.

Secondo le indagini della Polizia di Stato il cuoco insultava e molestava quotidianamente le colleghe anche in presenza degli alunni, tanto che in passato qualcuna di loro aveva chiesto di essere trasferita e aveva cambiato sede di lavoro.

Dopo gli accertamenti della polizia, il provvedimento del giudice che ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

