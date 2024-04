Vandali in azione la notte scorsa in città. Nel mirino i cinque mezzi della Protezione civile che da diverse settimane sono parcheggiati nel piazzale che si trova fra il liceo classico De Castro e l’istituto Mossa.

I teppisti hanno spaccato i vetri del pick up e dei fuoristrada e con una bomboletta spray hanno imbrattato la vernice della carrozzeria. Ma non si sono limitati a questi atti perché hanno portato via anche alcuni apparati radio e attrezzature di segnalazione. Il raid è stato scoperto solo ieri mattina e subito è stato chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo per eventuali elementi che possano essere utili per risalire agli autori dell’atto vandalico. Un elemento importante potrebbe essere la bomboletta spray che è stata ritrovata nelle vicinanze e che probabilmente è stata utilizzata anche su altri muri della città. Le scritte e le sigle dei writer spesso si ripetono in diversi punti della città e potrebbero essere utili per risalire agli autori del gesto.

I mezzi della Protezione civile erano arrivati a Oristano nel marzo scorso e da allora sono parcheggiati nello spazio esterno fra i due istituti superiori, un’area che era stata messa a disposizione dalla Provincia.

