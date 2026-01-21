Nuova boccata d’ossigeno per la rete viaria dell’Oristanese con l’arrivo di altri 8,6 milioni di euro destinati alla manutenzione delle strade provinciali. Una cifra che porta a circa 20 milioni il totale degli stanziamenti assegnati negli ultimi mesi alla Provincia di Oristano. A sottolineare la portata del provvedimento sono i consiglieri provinciali del Campo Largo Angelo Masala, Federica Piras, Renzo Ponti e Laura Celletti, che evidenziano come si tratti di «un segnale di profondo rispetto per il territorio da parte del governo regionale e di un risultato politico chiaro e inequivocabile».

Per il gruppo, lo stanziamento rappresenta una netta discontinuità rispetto al passato: «Per troppo tempo le Province sono state relegate a un ruolo marginale, senza risorse né strumenti. Oggi quel modello viene superato con la Regione sceglie di investire sulla sicurezza dei cittadini, riconoscendo il valore strategico degli enti locali. La manutenzione delle strade – sottolineano- non è un tema tecnico, ma una questione politica che riguarda il diritto alla mobilità sicura e la dignità delle comunità».

Accanto alla soddisfazione, però, arriva anche un richiamo alla responsabilità gestionale. Il Campo Largo invita la Provincia a potenziare gli uffici tecnico e Appalti, ritenuti indispensabili per trasformare le risorse in cantieri e interventi concreti. Questo in continuità con quanto avviato dall’ ex amministratore Battistino Ghisu.

