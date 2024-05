La perdita di un familiare è un dolore sempre più difficile da superare, ancor di più quando una persona cara ci viene strappata da un male incurabile. Per dare sostegno e supporto alle famiglie, colpite da questo terribile evento, il Consultorio familiare del distretto di Oristano, diretto dal dottor Peppinetto Figus, ha attivato il nuovo servizio del “Gruppo di elaborazione del lutto per i familiari di pazienti oncologici”.

«Abbiamo predisposto questo servizio perché affrontare la malattia e poi la perdita di un proprio caro per una malattia oncologica è un triste passaggio della vita che sta toccando da vicino un numero sempre maggiore di famiglie - spiega la dottoressa Alessandra Pruneddu, psicologa del consultorio familiare di Oristano -. Vogliamo così essere vicini ai familiari nel tempo, nel quale ci si deve riadattare alla vita senza il proprio congiunto». La dottoressa Pruneddu spiegato come è organizzata l'iniziativa: «Proporremo incontri di gruppo, nei quali i familiari di pazienti oncologici hanno la possibilità condividere le proprie esperienze, confrontarsi rispetto a ciò che stanno affrontando e condividere anche le strategie messe in atto per affrontare il dolore per questa perdita.

Nei gruppi ogni partecipante può esprimere se stesso in maniera molto più libera di quanto possa accadere in famiglia, perché spesso si ha la preoccupazione di non appesantire i propri cari. Nei gruppi invece si sperimenta la solidarietà e la comprensione di chi sta vivendo un’esperienza simile alla propria». La Asl fa sapere che i cittadini interessati a questo servizio di supporto psicologico possono scrivere una mail all’indirizzo benesserepsicologico.consultorio@asloristano.it o chiamare i numeri 0783 317087 – 317700. Si possono chiedere informazioni sul servizio o aderire all’attività dei gruppi. Ogni utente verrà poi contattato dal Consultorio.

