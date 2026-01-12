L'appello non cambia: «Iniziamo l’anno con un gesto solidale». Il 2026 si apre con il consueto invito del dottor Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, per ricordare l’importanza di una donazione di sangue.

Si può sempre donare presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12. Non occorre prenotarsi. Il dottor Murgia ha precisato: «Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici». Ma non solo.

A gennaio i volontari delle sezioni locali dell’Avis hanno organizzato quindici giornate di raccolta di sacche di sangue, sempre in collaborazione con il centro trasfusionale dell’ospedale.

Venerdì 16 gennaio appuntamento a Santulussurgiu, sabato 17 a Sedilo, domenica 18 a San Nicolò d’Arcidano e Terralba, venerdì 23 a Ghilarza, sabato 24 a Paulilatino, domenica 25 ad Arborea e Milis, venerdì 30 a Bosa e sabato 31 gennaio a Fordongianus.

