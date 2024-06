Da lunedì 1° luglio prenderanno servizio in città due nuove pediatre, Stefania Frascaro e Dina Fantasia, a cui si aggiungerà una terza professionista, Simona Casano, che comunicherà nelle prossime settimane la data di apertura dell’ambulatorio. Fa sapere la novità la Asl di Oristano, dopo le tante proteste, nei mesi scorsi, di tante famiglie rimaste senza medico per i propri figli.

Stefania Frascaro e Simona Casano sono assegnatarie di due sedi di pediatria di libera scelta bandite da Ares Sardegna, mentre Dina Fantasia opererà come specialista ambulatoriale interna di pediatria: una soluzione, questa, studiata dalla direzione generale della Asl 5 di Oristano in collaborazione con la direzione socio-sanitaria e la struttura semplice dipartimentale Integrazione Ospedale Territorio, per rispondere rapidamente all’emergenza pediatrica causata dai recenti pensionamenti e trasferimenti dei professionisti operativi fino a poco tempo fa in città.

La dottoressa Stefania Frascaro aprirà il proprio ambulatorio a Oristano in via Cagliari, al civico 458, il lunedì, martedì e venerdì, dalle 10.30 alle 12.30, e il mercoledì e il giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, previo appuntamento telefonico. Per effettuare la scelta della pediatra, le famiglie potranno recarsi, a partire dal 1° luglio, data di inizio dell’attività, negli sportelli di via Carducci.

L’arrivo delle nuove pediatre, che si sommano alla dottoressa Valeria Marras, già in servizio a Oristano, consentirà di dare risposte a tutti i piccoli pazienti residenti nel capoluogo e nei comuni di Cabras, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis e Villaurbana, che rientrano nell’ambito territoriale 1.

