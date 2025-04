Prima alcuni calcinacci, poi pezzi di cemento sono crollati sulla Provinciale all’ingresso di Oristano. Una pericolosissima pioggia di materiale caduta da uno dei cavalcavia all’altezza del santuario del Rimedio ha fatto scattare l’allarme: strada chiusa e il traffico in ingresso dalle Statali 131 e 292 è stato subito deviato.

Oristano, crollano calcinacci da un ponte (foto Alessandra Chergia)

La segnalazione è scattata questa sera, quando alcuni automobilisti hanno rischiato di essere colpiti dalle parti di cemento che stavano precipitando improvvisamente dal viadotto. Momenti di paura: fortunatamente non si sono verificati incidenti, ma subito è stato dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno effettuato un accurato sopralluogo e rimosso le parti pericolanti e i calcinacci a rischio crollo. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i tecnici della Provincia.

Dopo i controlli, la decisione di bloccare la circolazione nel tratto di strada sotto il cavalcavia per evitare possibili pericoli ai tantissimi automobilisti che transitano ogni giorno per entrare in città.

