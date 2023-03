Costa Crociere è pronta a sbarcare nello scalo di Santa Giusta a Oristano.

Sono due gli approdi previsti nel mese di maggio e di settembre con la Diadema, e non è escluso potrebbero aggiungersene altri.

La nave, tra le più grandi del gruppo armatoriale italiano - 306 metri di lunghezza e una capacità di circa 5mila passeggeri - verrà ospitata alla banchina pubblica (500 metri di lunghezza e oltre 12 di profondità) destinata dall’Autorità di Sistema Portuale alle crociere che, finora, hanno fatto tappa nello scalo del sud ovest isolano.

Sono 3, quindi, gli approdi confermati in calendario, compreso quello annunciato ad inizio anno dell’esclusivo veliero Sea Cloud, in programma il 7 maggio. La Diadema sarà a Oristano il 23 maggio e il 26 settembre.

In continua evoluzione, dunque, la pianificazione delle crociere nei porti di competenza dell’AdSP per l’anno in corso, con ulteriori integrazioni su Olbia e Cagliari, ma ancora ampi margini di trattativa che verranno esplorati a fine mese nel corso del Seatrade Cruise Global in Florida.

«Gli approdi della Costa Crociere a Santa Giusta - Oristano rappresentano un enorme successo per il lavoro certosino e sottotraccia condotto negli ultimi anni dall’Ente – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Apriamo le porte dello scalo ad alcune delle navi più grandi al momento presenti nel Mediterraneo, sfruttando, così, tutto il potenziale del porto dal punto di vista infrastrutturale, di sicurezza, ma anche geografico, sia per l’intercettazione delle rotte che già toccano le portualità del Mediterraneo occidentale, che per un offerta escursionistica ancora tutta da scoprire».

«Proprio a tal proposito – prosegue Deiana – nella piena e fondamentale sinergia con il territorio, ci confronteremo fin da subito con gli enti e le organizzazioni locali, affinché possano giocare il loro importantissimo ruolo nella delicata partita dell’accoglienza e dei servizi ad un potenziale di crocieristi che, in dipendenza del coefficiente di riempimento, potrebbe raggiungere livelli mai registrati nello scalo del sud ovest. Aspetti che, in questa fase cruciale, si riveleranno fondamentali per fidelizzare la compagnia e consolidare definitivamente il mercato dei giganti del mare».

