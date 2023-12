Con una semplice cerimonia tenutasi nella sede arcivescovile di Oristano, è stato consegnato l’assegno di 10 mila euro frutto del ricavato della vendita del libro “Caro amico ti scrivo, così mi racconto un pò”, scritto dal parroco della comunità Cristiana di Abbasanta, Ghilarza e Norbello padre Paolo Contini.

A ricevere la somma devoluta in favore della comunità di accoglienza dei Minori San Giuseppe di Santu Lussurgiu madre Maria Luciana delle suore Giuseppine e responsabile della casa di accoglienza dei minori.

Nel libro di Padre Paolo anche il racconto degli abusi ricevuti quando frequentava il seminario dei frati. «Normalmente sono io che ascolto le confessioni – ha detto il religioso - ma ho deciso di mettermi a cuore aperto davanti a tutti».

«La mia non è una battaglia contro la Chiesa», ha detto ancora Padre Paolo. «Amo la Chiesa, la servo convintamente e voglio continuare a servirla. La Chiesa è un corpo sano e non possono trovare spazio inutili timidezze, nel denunciare apertamente coloro che si sono macchiati di reati tanto odiosi come la pedofilia»

Era presente anche l’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni che sta sostenendo padre Paolo in questa sua vicenda.

