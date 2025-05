Elicotteri, posti di blocco e controlli di polizia, carabinieri e fiamme gialle negli ingressi di Oristano e in centro.

Un venerdì notte ad “alto impatto” con Crest, cane finanziere, protagonista: è stato lui a portare i suoi colleghi a rintracciare 70 grammi di cocaina in un bar nella zona di Sant’Efisio. Al termine dell’operazione, disposta dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Salvatore Angieri, sono scattate 4 denunce per spaccio di droga, sono state identificate 351 persone (53 con precedenti penali) e sono stati controllati 180 veicoli.

Controlli a tappeto su strada, nei locali del centro, in periferia e al polo intermodale (spesso nel mirino dei vandali).

Nel quartiere su Brugu il sequestro di stupefacente più ingente della serata: un uomo, già noto alle forze dell’ordine, quando ha notato l’arrivo degli agenti, in tutta fretta si è disfatto della droga buttandola in un angolo del locale. Ma non è sfuggito al fiuto del cane. A quel punto gli agenti della polizia visionando le immagini delle telecamere hanno ricostruito i movimenti e sono risaliti al cliente che aveva la cocaina. Per lui è scattata subito la denuncia, sono stati identificati anche altri clienti (alcuni già conosciuti alle forze dell’ordine) e adesso sono in corso ulteriori accertamenti, potrebbero scattare provvedimenti anche nei confronti del titolare del bar. Altre tre denunce verso oristanesi trovati in possesso di dosi di marijuana pronte per essere piazzate sul mercato.

L’operazione, sotto la direzione della Questura, ha coinvolto pattuglie di polizia, carabinieri, finanza e polizia locale.

